“Astrazeneca funziona, ed io lo posso dire”. L’esperienza di un vaccinato

Per una volta non parlo degli altri, parlo di me stesso. Sono Enzo Bubbo, tifo per la scienza, credo nei vaccini. Fine marzo, mi hanno inoculato a Lamezia il tanto chiacchierato vaccino Astrazeneca. C’era la paura, ma serviva anche il coraggio, l’esempio: l’ansia non si evita, si attraversa.

Non mi sono pentito della scelta fatta: mi ha contattato una dottoressa del nosocomio Pugliese Ciaccio di Catanzaro per informarmi , dopo 54esima donazione Avis, che ho anticorpi contro covid molto alti. In altre parole: ho difese contro Sars Cov 2. Gioia personale dai risvolti plurali: mi sono già messo in lista per plasma iperimmune. Astrazeneca su di me ha funzionato e anche bene. È un’ evidenza non scontata dopo i fiumi di parole intorno al vaccino inglese , la mia e’ una testimonianza che sento di partecipare portando certezze in un momento difficile per tutti.

Diffidate dalle fake news, dalle disinformazioni : contro virus pandemico serve la ricerca, serve la competenza di chi non parla a vanvera, ma lo fa basandosi su dati oggettivi. Fatti e non parole.