Coronavirus Calabria, 253 e cinque vittime. Ma curva e ricoveri scendono ancora

Sono 253 i nuovi casi di Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore secondo quanto si apprende dal consueto bollettino della Regione Calabria. In tutto 3372 i tamponi processati. Cinque le vittime tra ieri e oggi. Scende il numero di casi attivi (12345) e di ricoverati nei raperti ordinari (382, 18 in meno rispetto a ieri). Aumentano di una unità i letti occupati nelle Rianimazioni (29 dopo il 28 di ieri). Ma ecco il comunicato integrale.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 756.314 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 820.597 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 64.215 (+253 rispetto a ieri), quelle negative 692.099.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 7.345 (95 in reparto AO di Cosenza; 32 in reparto al presidio di Rossano; 1 ricoverato in terapia intensiva al presidio di Rossano; 13 al presidio ospedaliero di Acri; 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 7.178 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.188 (13.691 guariti, 497 deceduti).Catanzaro: CASI ATTIVI 1.791 (38 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 11 in reparto all’AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.728 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.636 (7.506 guariti, 130 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 764 (28 in reparto; 736 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5278 (5191 guariti, 87 deceduti).Vibo Valentia: CASI ATTIVI 371 (20 ricoverati, 351 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.826 (4.740 guariti, 86 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.023 (92 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 24 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 8 in reparto al P.O. di Melito; 1.890 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.599 (19.294 guariti, 305 deceduti). Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 51 (51 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 343 (343 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 118, Catanzaro 27, Crotone 41, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 60, Altra Regione o Stato estero 1.