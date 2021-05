Coronavirus, Calabria resta in zona gialla. Rt in aumento a 0.94 ma rischio moderato

Italia tutta gialla tranne la valle d’Aosta che resta arancione. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio.

Passano in area gialla le Regioni Sicilia e Sardegna. Resta in area arancione la Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.

L’Rt, indice contagiosità in Italia è a 0.86 (in diminuzione rispetto a 0.89 della scorsa settimana). Anche la quindi Calabria resta in zona gialla nonostante l’aumento di Rt da 0.74 a 0.94 perchè il rischio è ora solo moderato.