All’hub vaccinale di Catanzaro da oggi anche Johnson&Johnson. E intanto il presidente Spirlì riceve la sua dose di vaccino

Lavora a pieno regime l’hub vaccinale di Catanzaro, duemila prenotazioni smaltite con 200 somministrazioni l’ora per la giornata del Family Vax Day lanciato in occasione della giornata internazionale della famiglia grazie alla collaborazione tra Regione Calabria, commissario alla sanità, protezione civile, esercito, croce rossa e aziende sanitarie.

Da oggi viene somministrato anche il vaccino Johnson&Johnson che ha il vantaggio di prevedere un’unica dose per l’immunizzazione

Il vaccino viene somministrato ancora alle categorie fragili, agli over 50 e i caregiver. Da lunedì o martedì partirà la campagna vaccinale per gli over 40.

Intanto anche il presidente Spirlì ha ricevuto la sua dose di vaccino a Taurianova.

Il presidente facente funzioni ha così commetato sui social ” E, finalmente, la prima dose è toccata anche a me. Prenotazione effettuata sulla piattaforma il 30 aprile, appuntamento per la prima dose stamattina AL CENTRO VACCINALE DI TAURIANOVA(RC). Attesa con velata agitazione come per tutti, chiacchierata rassicurante con la Tenente medico, e, infine, la tanto attesa dose di vaccino. Un ringraziamento particolare agli Ufficiali medici e Sottufficiali sanitari, nonché al responsabile del centro vaccinale, per avermi permesso di effettuare il tutto come ogni altro cittadino calabrese. Vaccinarsi non è un privilegio, ma un diritto/dovere di ogni Italiano”