Coronavirus Pugliese Ciaccio, 46 nuove positività in provincia di Catanzaro

Sono 46 i nuovi casi di Covid 19 accertati in provincia di Catanzaro nelle ultime 24 ore dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio. In tutto 504i test effettuati e processati. Il report odierno rende conto anche dell’esito di 142 tamponi provenienti dalla provincia di Vibo con 10 ulteriori casi positivi. Processati anche 167 tamponi per conto della Asp di Cosenza. Le positività saranno comunicate dal Dipartimento di Prevenzione di competenza