Coronavirus Calabria, 253 nuovi contagi e quattro morti. Meno ricoverati

Sostanzialmente stabile ma in un contesto generale di diminuzione rispetto alla settimana scorsa il contagio da Covid 19 in Calabria. Oggi 253 nuovi casi su 3425 tamponi processati. Ieri erano 262. Ancora stabili i ricoverati in terapia intensiva, tra giorni fermi a quota 27, diminuiscono i pazienti in cura nei reparti ordinari: oggi sono 314 (11 in meno rispetto a ieri). Quattro le nuove vittime, una in meno rispetto a ieri.

Lo rende noto il consueto bollettino della Regione Calabria che di seguito riportiamo integralmente.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 773.638 soggetti per un totale di 841.708 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 65.555 (+253 rispetto a ieri), quelle negative 708.083.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 71, Catanzaro 63, Crotone 41, Vibo Valentia 15, Reggio Calabria 63, Altra Regione o Stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 7.038 (76 in reparto AO di Cosenza; 24 in reparto al presidio di Rossano;10 al presidio ospedaliero di Acri; 8 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 6906 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.854 (14.345 guariti, 509 deceduti). Catanzaro: CASI ATTIVI 1.474 (25 in reparto all’AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.431 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.211 (8.078 guariti, 133 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 691 (26 in reparto; 665 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.575 (5.486 guariti, 89 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 271 (20 ricoverati, 251 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.016 (4.928 guariti, 88 deceduti) Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.615 (77 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 28 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 ricoveri al P.O. di Melito 9 in terapia intensiva; 1.495 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.416 (20.104 guariti, 312 deceduti). Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 51 (51 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 343 (343 guariti).