Coronavirus Calabria, 39 contagi su 1365 tamponi. Sei vittime nelle ultime 24 ore

Sono 39 i nuovi casi di Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore in Calabria secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino regionale. Il numero basso, come ogni lunedì, è influenzato dalla minore attività del fine settimana nei laboratori. Infatti poco più di 1365 sono stati i tamponi processati. Sono sei le vittime e 164 le negativizzazioni. Scende a 204 il numero dei ricoverati di questi 189 (-2) nei reparti ordinari e 15 (+1) nelle Rianimazioni.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.015 (34 in reparto, 4 in terapia intensiva, 977 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.047 (8.908 guariti, 139 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 6.456 (71 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6381 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.133 (15.589 guariti, 544 deceduti).– Crotone: CASI ATTIVI 200 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.257 (6161 guariti, 96 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 904 (62 in reparto, 7 in terapia intensiva, 835 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.826 (21.503 guariti, 323 deceduti).– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 198 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.257 (5.167 guariti, 90 deceduti).

Nella foto in basso il comunicato integrale