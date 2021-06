Vaccinazioni, Asp Catanzaro sospende in via cautelativa Astrazeneca per under 60

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha comunicato formalmente all’ente attuatore di avere sospeso temporaneamente, in via cautelativa, la somministrazione delle prime dosi del vaccino Astrazeneca a soggetti di età inferiore ai 60 anni, in attesa di comunicazioni dagli organismi competenti.

Le scorte al momento in carico verranno utilizzate per la somministrazione delle seconde dosi.