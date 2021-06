Medico veterinario No vax sospeso dall’Asp di Catanzaro

Sospensione immediata, divieto di svolgere le prestazioni e mansioni e percepire gli emolumenti: questi provvedimenti decisi dall’Asp di Catanzaro nei confronti di un medico veterinario che non ha adempiuto all’obbligo di vaccinazione anti Sars Cov2 previsto per gli operatori sanitari ai sensi della legge dello Stato 76 /2001.

Il medico è assunto a tempo indeterminato dall’Azienda Sanitaria provinciale.

Come si apprende dalla deliberazione 759 firmata dalla triade commissariale la sospensione sarà protratta sino a quando gli saranno somministrate le dosi del vaccino o in caso contrario sino al 31 dicembre 2021. Si tratta del primo provvedimento in tal senso da parte dell’Asp catanzarese.