Coronavirus Calabria, 30 nuovi contagi e due vittime nelle ultime 24 ore

Sono 30 ( non 31 con in un primo momento comunicato dalla Regione Calabria) i nuovi casi di Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore in Calabria secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino regionale. Sono quasi 2600 invece i tamponi processati, con due vittime. Scende a 87 il numero dei ricoverati di questi 78 (-5) nei reparti ordinari e 9 (+2) nelle Rianimazioni. Sono invece 186 le negativizzazioni.

Il comunicato

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 920745 (+2.574). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68794 (+31) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 229 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 207 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10006 (9863 guariti, 143 deceduti) Cosenza: CASI ATTIVI 5132 (27 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5101 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17839 (17284 guariti, 555 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 75 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6482 (6382 guariti, 100 deceduti) Reggio Calabria: CASI ATTIVI 400 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 374 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22640 (22307 guariti, 333 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 84 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5465 (5373 guariti, 92 deceduti)

I soggetti positivi di oggi a Crotone sono 10 di cui 8 migranti.

La tabella riassuntiva