Coronavirus Calabria, 107 nuovi casi e 5 morti ma solo uno di essi è avvenuto oggi

Impennata Covid in Calabria. Sono 107 i nuovi casi di Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore secondo quanto riportato dall’ultimo bolleitino regionale. Sono poco più 2000 i tamponi processati. In aumento i ricoverati che ora sono 48 in reparto (+3) e cinque in rianimazione, 65 le negativizzazioni. Il comunicato di oggi registra 5 nuovi decessi ma quattro di essi sono in realtà avvenuti nei mesi successivi (due dei quali addirittura nel 2020) ma registrati solo ora come decessi covid.

Il comunicato

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 975.490 (+2.072).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69.970 (+107) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 51 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.244 (10.100 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.434 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1402 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.019 (21.453 guariti, 566 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 75 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 74 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.593 (6.492 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 334 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 320 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.083 (22.744 guariti, 339 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 21 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.570 (5.478 guariti, 92 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica che degli otto positivi di oggi uno è un soggetto residente fuori regione.

L’ ASP di Crotone comunica che dei 19 positivi di oggi tre sono migranti.

L’ ASP di Cosenza a seguito di verifiche comunica che dei 5 decessi inseriti in data odierna 1 decesso è avvenuto oggi in Rianimazione e 4 decessi sono avvenuti rispettivamente 2 nel 2020 (03/12/2020 e 02/12/2020) e 2 nel 2021 (04/02/2021 e 08/02/2021)

La tabella riassuntiva