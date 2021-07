Quota due milioni di dosi di vaccino somministrate in Calabria superate. E’ con l’entusiasmo social del presidente della Regione facente funzioni, Nino Spirlì, che inizia il fine settimana dei calabresi. Una notizia che deve far be sperare rispetto all’aindamento delle vaccinazioni pur in un periodo oggettivamente difficile come quello estivo.