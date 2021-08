Coronavirus Calabria, 164 casi e 5 decessi. Lieve aumento dei ricoverati

Aumentano i casi Covid in Calabria. Sono 164 i contagi accertati nelle ultime 24 ore secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino regionale. Sono oltre 2700 i tamponi processati. Aumentano da 74 a 75 i ricoverati in area medica, stabile a cinque il numero dei pazienti nelle rianimazioni. Registrate cinque vittime ma non tutti i decessi in questioni sono avvenuti nelle ultime 24 ore. In almeno due casi si tratta di ritardo di notifica.

Il comunicato

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.004.610 (+2.735).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 71.586 (+164) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 196 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 191 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.293 (10.148 guariti, 145 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 985 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 948 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.853 (22.274 guariti, 579 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 219 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.647 (6546 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 835 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 806 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.260 (22.915 guariti, 345 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 64 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 63 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.596 (5.504 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Reggio Calabria comunica che: “a seguito di verifiche effettuate si registrano n. 3 decessi in RSA avvenuti uno in data 17/07/2021, uno in data 18/07/2021 e uno in data 04/08/2021)”.

L’Asp di Crotone comunica che dei 40 soggetti positivi di oggi 3 sono migranti.

La tabella riassuntiva