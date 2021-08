Covid 19, sono tredici i casi attivi a Magisano

Se non è un focolaio, poco ci manca. Il virus invisibile torna a essere motivo di preoccupazione per i cittadini di Magisano. E se due giorni fa i casi erano quattro, ora siamo già a tredici.

Il primo cittadino Fiore Tozzo invita i propri cittadini a non fare allarmismo , ma anche a non sottovalutare la situazione : ” Vi comunichiamo – precisa il sindaco del paese presilano- che sulla totalità di circa 70 tamponi molecolari effettuati, ad ora risultano 13 soggetti positivi prontamente posti in quarantena.

A tal proposito invitiamo tutti i contatti diretti dei 13 soggetti a mantenere alta la guardia e ad evitare ogni spostamento se non strettamente necessario.

Vi ricordiamo di perseverare con il distanziamento e l’uso delle mascherine. Anche questa volta ne usciremo lottando insieme. Auguriamo pronta guarigione ai nostri concittadini coinvolti.Forza Magisano”. Magisano rivive storie già viste.