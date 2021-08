Covid, muore un uomo di 71 anni di Botricello

Non e’ mai andato via il virus nella provincia di Catanzaro. Contagi in aumento in quasi tutti i comuni e a Botricello si registra anche un decesso. La vittima, 71 anni, aveva altre patologie ed era ricoverato presso nosocomio Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Esposti al virus anche moglie e figlio, ora relegati a casa. Non sono i soli casi a Botricello dove si contano dodici episodi di positività. Non solo Botricello, si segnalano nuovi cittadini positivi anche a Sellia Marina e altri piccoli centri del Catanzarese.