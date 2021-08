Coronavirus, Pugliese-Ciaccio: 58 contagi nelle ultime 24 ore in provincia di Catanzaro

Sono 624 i test effettuati per riscontrare il Covid 19 tra Catanzaro e Vibo Valentia nelle ultime ore, 95 le persone positive (58 in provincia di Catanzaro, 37 in provincia di Vibo).

A Catanzaro sono stati eseguiti 301 esami, 164 a Vibo. Tra i test refertati oggi, 41 sono di soggetti già noti ai sanitari come positivi. Negativi 488 tamponi tra antigenici e molecolari.