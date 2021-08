Coronavirus Calabria, 282 nuovi contagi e tre vittime

Sono 282 i contagi Covid accertati nelle ultime 24 ore in Calabria secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino regionale Sono 2236 i tamponi processati. Diminuiscono da 125 a 124 i ricoverati in area medica, da undici a nove i pazienti nelle Rianimazioni. Tre nuove vittime.

Il comunicato

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.048.111 (+2.236).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 74.789 (+282) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 296 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.504 (10.357 guariti, 147 deceduti);Cosenza: CASI ATTIVI 862 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.703 (23.103 guariti, 600 deceduti); –

Crotone: CASI ATTIVI 276 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 270 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.860 (6.758 guariti, 102 deceduti);

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.686 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.840 (23.492 guariti, 348 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 253 (6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 245 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.665 (5.573 guariti, 92 deceduti). L’Asp di Catanzaro comunica 20 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica che “Nei casi a domicilio del setting fuori regione si registra 1 guarito tra quelli indicati come persi al follow–up; oggi un caso, in precedenza compreso tra i ricoverati residenti fuori regione, viene riportato tra i casi a domicilio residenti in regione, in quanto è stata accertata la residenza”.

L’Asp di Crotone comunica 34 nuovi soggetti positivi di cui 1 migrante. L’Asp di Reggio Calabria comunica “1 DECESSO FUORI REGIONE”.

La tabella riassuntiva