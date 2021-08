Coronavirus: 30 nuovi positivi tra Catanzaro e Vibo Valentia

Nuovo report giornaliero dell’ospedale Pugliese per Catanzaro e Vibo Valentia che anticipa quello regionale sulla situazione Covid in Calabria.

Nelle ultime 24 ore tra la provincia di Catanzaro e Vibo sono stati eseguiti 353 test tra molecolari e rapidi. Da questi sono risultati 30 nuovi positivi, 6 a Catanzaro e 24 a Vibo (1 già noto nel vibonese).

Dei test eseguiti 136 in ospedale, 101 dal territorio, 2 erano operatori e 1 era un rientro.