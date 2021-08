Coronavirus, zero positivi a Catanzaro nelle ultime 24 ore

Sono 18 i nuovi positivi riscontrati dall’Ospedale Pugliese di Catanzaro nelle ultime 24 ore tutti provenienti da Vibo Valentia. Nei test eseguiti, infatti, zero tamponi sono risultati positivi nel territorio catanzarese tra molecolari e antigenici.

In totale l’ospedale ha esaminato 644 test, 538 molecolari. Di questi 159 da Catanzaro, 76 da Vibo Valentia i restanti 303 tutti inviati dall’Asp di Cosenza. I risultati negativi in totale sono stati 304. Va detto, inoltre, che nel report saranno indicati 2 positivi per Catanzaro e 17 per Vibo Valentia che erano, tuttavia, già noti.