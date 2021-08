Coronavirus Pugliese-Ciaccio, un caso in provincia di Catanzaro, 23 nel Vibonese

Un nuovo contagio di Covid 19 è stato riscontrato in provincia di Catanzaro nelle ultime 24 ore tra i tamponi processati – pochi come di solito nel fine settimana-dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. In tutto 111 i test molecolari refertati. Altre 23 positività su 166 tamponi dalla provincia di Vibo.