Coronavirus Calabria, 229 nuovi contagi e due vittime. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Sono 229 i contagi Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore in Calabria secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino regionale, Oltre 3200 i tamponi processati. Scend0no a 159 ma restano numericamente sopra la soglia d’allerta, i pazienti ricoverati in area medica che sono 159 (-2), aumenta da 17 a 18 e supera la soglia gialla del 10% anche il numero dei malati più gravi quelli in terapia intensiva, ma i dati decisivi per la determinazione del colore della settimana dal 20 settembre (fino ad allora zona bianca sicura) saranno come al solito quelli del martedì. Due nuove vittime.

Il comunicato regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1128392 (+3.244).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 80912 (+229) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 224 (23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10912 (10763 guariti, 149 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1662 (47 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1610 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24819 (24201 guariti, 618 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 365 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 355 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7323 (7214 guariti, 109 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2235 (70 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2158 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25990 (25616 guariti, 374 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 255 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6002 (5906 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 2 nuovi positivi fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione oggi si registrano 2 nuovi casi a domicilio. L’ Asp di Crotone comunica oggi 16 nuovi positivi di cui 5 migranti. L’Asp di Vibo Valentia comunica due rientri da stato estero e tre da altra regione.

I dati del Pugliese Ciaccio

Nessun caso di Covid 19 è stato diagnosticato in provincia di Catanzaro e undici (di cui due non residenti) nel Vibonese dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio del capoluogo nelle ultime 24 ore. In tutto 182 i tamponi molecolari relativi al Catanzaro e 113 dalla provincia di Vibo. Analizzati e refertati anche 292 test dalla provincia di Cosenza.

La tabella riassuntiva