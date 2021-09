Coronavirus Calabria, 154 nuovi contagi e quattro vittime

Sono 154 i contagi Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore in Calabria secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino regionale, Oltre 3500 i tamponi processati e quattro nuovi decessi. Scende a 146 il numero dei ricoverati in area medica, Restano sedici i pazienti in rianimazione.

Il comunicato regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.192.636 (+3.583).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 83.768 (+154) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:– Catanzaro: CASI ATTIVI 194 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 173 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.193 (11.040 guariti, 153 deceduti).– Cosenza: CASI ATTIVI 1.372 (31 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.337 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.907 (25.266 guariti, 641 deceduti).– Crotone: CASI ATTIVI 285 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.792 (7.678 guariti, 114 deceduti).– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.393 (84 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.303 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.026 (27.635 guariti, 391 deceduti).– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 86 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 82 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.261 (6.163 guariti, 98 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica 12 nuovi positivi di cui 2 fuori regione. L’Asp di Crotone comunica 10 nuovi positivi di cui 2 migrante.

