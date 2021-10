Covid, aumenta il numero dei positivi a Cardinale

A Cardinale, in provincia di Catanzaro, il numero dei positivi sta aumentando soprattutto nei bambini in età prescolare. A darne notizia il sindaco Danilo Staglianò in un video su Facebook. Il primo cittadino aggiunge: “Vi prego di stare attenti e di mantenere le regole basilari come se fossimo nel periodo di maggiore trasmissione Covid”.

Distanziamento sociale, uscire di casa solo se strettamente necessario, disinfettate continuamente le mani. Poche regole, ma a quanto sembra, secondo il Sindaco, in questo momento fondamentali a Cardinale. Staglianò, inoltre, sottolinea: “Non fate la caccia alle streghe. Non ci sono untori”.