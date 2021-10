Campagna pro vaccino, appello di Davide Zicchinella

Per fermare il virus serve la comunità. Ne è persuaso Davide Zicchinella, sindaco di Sellia e consigliere provinciale. Il pediatra con la passione per la politica non solo si è immunizzato, ma ha fatto anche da vaccinatore. Potrebbe parlare bene della profilassi per ore: ” Il 16 gennaio quando ho fatto la prima dose di vaccino, insieme a tanti altri operatori sanitari, erano poche – argomenta il progetto politico selliese- decine di migliaia le dosi già somministrate in Italia. Eppure non ho esitato.Si è stimato che il Vaccino Anti Covid-19, solo in Italia, ha salvato la vita di circa 30 mila persone (fonte Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). La vaccinazione di massa è stata importantissima. Solo in un mese (13 agosto-12 settembre) il costo dei ricoveri per Covid-19 delle persone non vaccinate è stato pari a 69 milioni di euro. Sono soldi pubblici ed equivalgono ad una spesa di 709 euro al giorno per un ricovero in un reparto normale e 1.680 euro in terapia intensiva al giorno (fonte Alta Scuola di Economia e Management Università Cattolica e Sole 24 ore).

Stiamo già pagando il prezzo della volontà di tante persone che non hanno voluto (tante) o potuto (poche) vaccinarsi. Liberi di scegliere ma pagatevi i tamponi ora.”

Dice quello che pensa e pensa quello che dice : è l’indole di Davide Zicchinella.