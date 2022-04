Covid Calabria, 1837 nuovi contagi e quattro vittime

Sono 1837 i nuovi casi di Covid 19 accertati in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal consueto bollettino della Regione Calabria. Pochi tamponi processati rispetto ai giorni scorsi, poco meno di 9mila. Sono 343, tra reparti e rianimazioni i pazienti in ospedale, quattro le vittime.

“In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2806.277 (+8.935).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 327582 (+1.837) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.193 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.098 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.524 (38.255 guariti, 269 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 40.704 (109 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40.592 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.600 (39.576 guariti, 1024 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.505 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.492 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.046 (28.834 guariti, 212 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.135 (101 in reparto, 2 in terapia intensiva, 13.032 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115.232 (114.502 guariti, 730 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.976 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.956 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.415 (18.251 guariti, 164 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 605 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione. L’ASP di Vibo Valentia 186 di cui 1 fuori regione.

