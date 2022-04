Covid Calabria, 759 positivi ma pochi tamponi. Due vittime, aumentano lievemente i ricoverati

Torna lievemente ad aumentare il numero dei ricoverati, che oggi sono 317 tra reparto e rianimazione, due nuove vittime pochi contagi accertati (759) a causa del numero irrisorio di tamponi eseguiti nei giorni di festa (3432). Questo in sintesi si ricava dal bollettino odierno Covid della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2835712 (+3.432).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 333566 (+759) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7165 (86 in reparto, 7 in terapia intensiva, 7072 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40014 (39743 guariti, 271 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 42172 (91 in reparto, 6 in terapia intensiva, 42075 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40937 (39906 guariti, 1031 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3739 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3731 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30376 (30161 guariti, 215 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11097 (98 in reparto, 4 in terapia intensiva, 10995 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 118929 (118195 guariti, 734 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18235 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18218 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18614 (18450 guariti, 164 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 7 nuovi casi a domicilio.