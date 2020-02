Coronavirus, le precisazioni dal gruppo tecnico regionale di riferimento

Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo tecnico regionale: ‘La regione Calabria ha individuato Unitá Operativa Complessa di malattie infettive di riferimento, il numero fisso di contatto con il 1500, ha una rete con altri due ospedali dotati di stanze con isolamento respiratorio a pressione negativa.

Ha rianimazione adeguate ed un centro Ecmo (Ecmo: ossigenazione extracorporeal transmembrana) Ha individuato i laboratori di Microbiologia di riferimento per l’emergenza. Ha creato rete con Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, con gli ordini dei medici, con il dipartimento di prevenzione. È in contatto continuo diretto con la protezione civile, con L’Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero della salute, con L’Usmaf (USMAF: uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), con le Prefetture e con i Comuni. I membri del gruppo operativo regionale sono al lavoro h24 per garantire sorveglianza, prevenzione e cura dei casi sospetti, probabili ed accertati e contatti stretti, nel rigoroso rispetto di circolari, ordinanze e decreti ministeriali’.