Coronavirus, sindaco e primario Malattie Infettive del Pugliese Ciaccio fanno il punto

Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e il dirigente sanitario del reparto di Malattie Infettive del Pugliese Ciaccio Lucio Cosco faranno questa mattina in una conferenza stampa il punto della situazione sul Coronavirus e sulle misure e le cautele assunte a Catanzaro e in Calabria per fronteggiare un emergenza che nella nostra zona è ancora ipotetica (nessun caso accertat0). L’incontro con la stampa apertop anche alla cittadinanza è in programma alle ore 11.

Fs Italiane. Il Gruppo FS Italiane, in ottemperanza alle misure approvate dal Consiglio dei Ministri con il Decreto legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha attivato procedure particolari per garantire la gestione di situazioni riconducibili a possibili casi di COVID-2019 a bordo sia dei treni a media e lunga percorrenza (Frecce, InterCity, InterCity Notte) sia dei treni regionali a favore della massima sicurezza delle persone in viaggio e del personale di prima linea delle Società operative.

In particolare, Trenitalia ha diffuso un protocollo al personale a contatto con i viaggiatori e ha disposto:

l’installazione a bordo treno di dispenser di disinfettante per mani;

la consegna al personale di apposito equipaggiamento protettivo (mascherine con filtro, guanti monouso);

il potenziamento delle attività di pulizia disinfettanti a bordo dei treni della flotta di Trenitalia (Frecce, InterCity, InterCity Notte e regionali);

la diffusione del vademecum del Ministero della Salute attraverso pieghevoli illustrativi e sui monitor dei treni regionali e delle Frecce (laddove non sono presenti monitor la diffusione a bordo treno di annunci ai passeggeri);

La comunicazione ai viaggiatori, attraverso i canali informativi e i sistemi di vendita di Trenitalia, della cancellazione a tutti i treni della fermata nelle stazioni di Codogno e Casalpusterlengo così come predisposto dalle Autorità competenti;

la definizione, in corso, di termini e modalità del rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio per tutte le tipologie di biglietto acquistate.

Il Gruppo FS Italiane, per ridurre al minimo la probabilità di esposizione al contagio, oltre a consigliare il proprio personale, come ottimale procedura comportamentale, di consultare un medico e rimanere a casa se affetti da sintomi influenzali ha diramato, in via precauzionale e fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria, disposizioni particolari e di dettaglio al personale dipendente.