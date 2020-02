Torna “Monitor”: alle 15.00 si parlerà di Coronavirus

Alle ore 15 nuova puntata di “Monitor”sull’emergenza Coronavirus. Ospiti in studio il dottore Lucio Cosco, direttore Malattie infettive dell’ Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro; Giuseppe Soluri, presidente dell’ Ordine dei giornalisti della Calabria; il dottore Luigi Guerrieri, dirigente della Prefettura di Catanzaro. Conduce Davide Lamanna. All’interno della trasmissione, un vox populi con il pensiero dei catanzaresi sul Coronavirus. Come sempre si potrà intervenire in diretta sulla nostra pagina fb.