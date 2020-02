Coronavirus, l’Istituto Superiore della Sanità conferma primo caso in Calabria

Ora c’è la conferma dell’Istituto Superiore della Sanità che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi. C’è il primo caso calabrese di nuovo Coronavirus. L’esito delle verifiche del prelievo a cui è stato sottoposto l’uomo di 69 anni di Cetraro hanno confermato il responso del primo tampone. Il paziente residente a Casalpusterlengo era giunto in Calabria alcune settimane fa in autobus ed è in isolamento domiciliare dal giorno del suo arrivo ovviamente a parte le necessarie terapie ospedaliere a Cetraro visto che è sottoposto a dialisi.

Il paziente è asintomatico e il protocollo non prevede indicazioni diverse da quanto già messo in campo, in via precauzionale, fin dal suo arrivo nella nostra regione.

L’uomo – conferma il presidente della Regione Jole Santelli in una nota stampa – sarà monitorato presso il suo domicilio e si sposterà, in totale sicurezza, esclusivamente per effettuare le cure di cui necessità presso l’ospedale di Cetraro.

Tutti i passeggeri dell’autobus sul quale ha viaggiato il paziente della provincia di Cosenza sono stati avvertiti e saranno sottoposti a tampone solo in presenza di sintomi.

Dati nazionali Nell’incontro della stampa a Roma delle responsabile nazionale della Protezione Civile Borrelli sono stati forniti come ogni sera gli ultimi dati sul contagio. Il caso cetrarese rimane l’unico dei 1049 contagiati ad essere registrato nella nostra regione. In aggiunta a questo ai 1049 vanno aggiunti i 50 pazienti risultano guariti e 29 deceduti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.