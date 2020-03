I dipendenti della Regione associati Ader donano 5mila euro al Pugliese – Ciaccio

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “ADER Calabria” dipendenti Ente Regione, in coerenza ed adesione ai principi di solidarietà, beneficenza e vicinanza che hanno da sempre contraddistinto il suo operato, in questi giorni di straordinaria complessità – per la gestione della cura dei pazienti affetti da Coronavirus – ed a fronte dell’emergenza sanitaria in atto, ha deciso di fornire il proprio contributo all’Azienda Ospedaliera Pugliese- Ciaccio di Catanzaro, attraverso la donazione di € 5.000,00 per l’acquisto di presidi sanitari e di protezione da impiegare nella gestione della conclamata pandemia.