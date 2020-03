Crolla una parte di una facciata di un palazzo. Due auto danneggiate

Sono due le autovetture parcheggiate danneggiate questa sera caduta parte della facciata esterna di un palazzo in via Alessandro Turco . Un metro quadrato di mattoncini a vista della facciata è caduto su una Opel corsa danneggiando lunotto ed una Renault Clio che ha riportato lievi danni sulla carrozzeria. I Vigili del Fuoco di Catanzaro hanno rimosso le situazioni di pericolo e messo in sicurezza l’area.