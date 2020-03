Coronavirus: due studenti dell’Umg e la loro impresa di rimpatriare dalla Serbia

Due settimane di attesa per poter rimpatriare. La disavventura di Luigi e Roberta è simile a quella di tanti studenti italiani sorpresi dall’emergenza sanitaria mentre si trovavano all’estero per il progetto Erasmus. Dopo una breve permanenza a Novi Sad nei due giovani iscritti all’Umg di Catanzaro è maturata la decisione di tornare a casa con le prime avvisaglie dello scoppio della pandemia anche in Serbia. Ma trovare un mezzo per volare verso l’Italia è stata un impresa tutt’altro che facile. Loro stessi, che non appena giunti in Calabria si metteranno in quarantena, raccontano la loro storia in questo breve video in cui ringraziano le due ambasciate ma anche gli atenei di Catanzaro e Novi Sad per aver risolto una situazione assai difficile.