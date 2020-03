Camera di commercio Catanzaro: il 30 marzo webinar gratuito sullo Smart Working

Per supportare le imprese e i liberi professionisti in questo delicato momento di emergenza sanitaria, la Camera di Commercio di Catanzaro ha organizzato per lunedì 30 marzo, alle ore 10, il webinar “Lavoro da Remoto: consigli e strumenti pratici per superare le distanze con ordine e senza distrazioni“.

L’evento si inserisce all’interno del ciclo di seminari formativi gratuiti di “Eccellenze in Digitale”, promossi dalla Camera di Commercio di Catanzaro e dalla sua Azienda Speciale per il tramite del Punto Impresa Digitale.

Il seminario, aperto e gratuito, sarà fruibile in modalità “conferenza web”. Per partecipare basta iscriversi con la propria Gmail e collegarsi al link della riunione, che sarà inviato circa 20 minuti prima dell’inizio del webinar lunedì 30 marzo. Chi volesse partecipare da mobile potrà scaricare l’app gratuita di Google Meet.

Nel corso della web conference saranno consigliate applicazioni desktop e mobile freemium da utilizzare per gestire il lavoro da remoto e verranno dati alcuni suggerimenti pratici per l’organizzazione ottimale della giornata lavorativa “in casa”.

Per iscriversi: https://forms.gle/UU7c5RXavgfS9Esm8