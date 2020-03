La fine dell’epidemia del Coronavirus? Secondo una indagine statistica in Calabria potrebbe avvenire fra tre settimane

La fine dell’epidemia di Coronavirus in Calabria? Fra tre settimane o poco più secondo almeno uno studio dell’Einaudi Institute for Economics pubblicato oggi dal Corriere della Sera. La data fatidica, facendo ogni forma di scongiuro lecito e illecito, potrebbe essere il 17 aprile. L’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), è un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia ma del tutto indipendente, avvia in questi giorni un lavoro di ricerca per formulare le prime proiezioni attendibili sulla data alla quale l’Italia arriverà alla frontiera di quota zero nei nuovi contagi registrati. Lo ha fatto pronosticando una data dei zero contagi per ogni regione d’Italia. Ecco, la nostra regione La base statistica è costituita dai dati forniti ogni giorno alle 18 dalla Protezione civile ed è stimando le variazioni quotidiane e la loro evoluzione nel tempo che l’Eief formula le proprie estrapolazioni. Il lavoro è affidato a Franco Peracchi (affiliato anche alla Georgetown University e all’Università di Tor Vergata) e verrà rivisto e ripubblicato ogni sera sul sito dell’Eief dopo gli aggiornamenti della Protezione civile. Secondo Eiaf i primi uscire del tunnel saranno Trentino Basilicata e Val d’Aosta tra poco piu di una settimana. La Lombardia potrebbe raggiungere contagi zero il 22 aprile Ultima la Toscana, la regione dove la curva si sta piegando più lentamente, con una soglia prevista appunto al 5 maggio. Ad ora il modello non prevede le date per tre Regioni – Marche, Molise e Sardegna — perché la base dati è per il momento ritenuta non abbastanza ampie