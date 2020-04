Il messaggio di speranza della Guardia di Finanza, “Uniti supereremo ogni ostacolo”

C’è un’Italia sullo sfondo ma in fondo c’è tutta l’Italia, anche quella che non si vede nelle immagini. Ma ci sono soprattutto due messaggi “noi con voi” e “uniti supereremo ogni ostacolo”.

E’ così che Guardia di Finanza manda al Paese non solo gli auguri di una Buona Pasqua, ma anche il monito a non mollare in questi che sono forse i giorni più difficili per accettare di restare a casa, ma sono anche quelli fatidici.

Quelli in cui la curva dei contagi scende e la meta della vittoria contro il contagio da Coronavirus, sembra più vicina.

Donne ed uomini delle Fiamme Gialle impegnati non solo a presidiare il territorio, ma anche a fermare tutte quelle piccole e grandi truffe che l’emergenza sanitaria purtroppo non ha fatto arretrare.

C’è chi sulla malattia sta speculando, ma poi ci sono loro, sentinelle di legalità, pronte ad intervenire laddove il malaffare non conosce limiti.

La loro Pasqua, come quella di loro colleghi sarà accanto alla gente, non solo per reprimere ma per aiutare tutti a far presto a tornare ad una vita normale.