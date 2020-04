Una società catanzarese dona la cena a medici, infermieri e operatori della rianimazione del Pugliese

La società catanzarese Duec Srls, studio di amministrazioni condominiali, con un gesto simbolico ha donato la cena a medici, infermieri e operatori della rianimazione e terapia intensiva Covid 19 dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. “Abbiamo voluto dimostrare la nostra solidarietà e la nostra riconoscenza – spiegano i promotori dell’iniziativa – a chi, non solo in questo periodo di emergenza, si mette a disposizione della collettività. Sono loro che in silenzio combattono in prima linea contro il virus, gli angeli dei nostri tempi, che si interessano agli altri prima di interessarsi a se stessi. Perché donare è semplice, stare in corsia è amore”.