Una festa di compleanno tra pregiudicati Rom si trasforma in un agguato ai poliziotti

Eppure le regole sono chiare. Lo sono sempre in realtà, non solo in questo periodo di emergenza. Il vero problema è che in quell’angolo di città sembrano non valere mai, almeno per una sparuta minoranza di residenti. Sempre gli stessi.

Quelli che ieri sera, in barba ad ogni regola in vigore in questo periodo per limitare il contagio da Covid- 19, hanno pensato bene di dare una festa di compleanno. Gli invitati? Quasi tutti pregiudicati, più di dieci donne, molti bambini. Circa 50 persone appartenenti alla comunità Rom stanziale nella zona sud della città. Tra cui appunto quei minori che si continua a far crescere in un ambiente malato di criminalità, per l’incapacità di assumere delle decisioni drastiche che diano a loro l’opportunità di diventare uomini diversi. Gente ubriaca che, all’arrivo dei poliziotti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro, allertati da una segnalazione giunta in centrale operativa, ha pensato bene di iniziare a colpire gli agenti ovviamente in numero inferiore per impedire loro i controlli.

Come segnalato da un comunicato inviato dal sindacato di polizia Siulp, l’aggressione è stata palese e solo la professionalità degli agenti ha evitato che si degenerasse in scontri fisici più gravi.

Ora proseguirà il corso dell’attività con le determinazioni dell’autorità giudiziaria e quelle degli altri enti a cui sono state segnalate le gravi condizioni igienico sanitarie riscontrate. Ma se la storia di un primo maggio, trascorso in maniera balorda da alcuni catanzaresi di etnia rom farà il suo corso, quella di una città segnata dalla presenza di pochi ma pericolosi soggetti non disposti a seguire le regole, purtroppo continua a fare i conti non solo con la loro presenza che avvelena il quieto vivere della gente per bene che risiede in quei quartieri, ma anche con ala strutturale incapacità di trovare soluzioni definitive da parte della politica che rimanda i tempi, demanda alle forze dell’ordine e nasconde ciò che non vuole vedere.