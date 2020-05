Dopo 34 anni di carriera nell’Arma dei carabinieri va in pensione il Luogotenente Fedino

Un riposo meritato dopo 34 anni di onorata carriera nell’Arma dei carabinieri quello che il Luogotenente cs Piero Fedino inizia da oggi in poi con la pensione. Nato a Modica (Ragusa) il 06.05.1960, arruolato nell’Arma dei Carabinieri 1986, giunto in Calabria nel 1989 al termine del corso di istruzione e subito trasferito alla Stazione Carabinieri di Botricello, fino al 1991, poi trasferito allo Stato Maggiore del Comando Legione carabinieri Calabria, prima con incarichi all’Ufficio O.A.I.O. poi dal 2011 ricopre l’incarico di Responsabile del Nucleo Relazioni con il Pubblico.

Dal carattere gioviale, estroverso e dinamico. È stato un ingranaggio insostituibile per tutta quell’attività decisionale del Comando che vede nel rapporto con il pubblico, un imprescindibile momento per l’Istituzione di moderna apertura e generosa disponibilità, ma anche di consapevole e delicata esposizione.