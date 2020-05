Bollettino area centrale della Calabria: un solo nuovo caso di Covid -19, è una persona rientrata in regione

Complessivamente sono 11538 i tamponi Coronavirus effettuati all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ad oggi. Eseguiti 211 nuovi tamponi nelle ultime 24 ore:

92 provenienti da Catanzaro;

33 provenienti da Crotone;

47 provenienti da Vibo Valentia;

39 provenienti da fuori della Calabria.

E’ stato riscontrato un nuovo caso positivo tra i nuovi rientri da fuori della Calabria. E’ uno studente proveniente da Roma e sceso alla stazione di Lamezia Terme.

Nessun nuovo caso da Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Risulta invece positivo 1 tampone tra le persone già controllate in precedenza proveniente da Vibo Valentia. Per quanto riguarda il numero di ricoveri, restano 14 i pazienti nel reparto di Malattie infettive. Sono 500 intanto i nuovi tamponi in corso di esecuzione. La maggior parte riguardano le persone rientrate nella notte in regione.