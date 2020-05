‘Ndrangheta, Rinascita-Scott: libero imprenditore Fiumara

E’ stata totalmente revocata la misura cautelare all’imprenditore Maurizio Fiumara che, diversamente da quanto si era appreso in un primo momento, torna in libertà, e non ai domiciliari, in accoglimento di un’istanza degli avvocati Roberto Franco, Francesco Gambardella e Clara Veneto. La vicenda che lo vede coinvolto nell’inchiesta “Rinascita-Scott” della Dda di Catanzaro parte dalla revoca il 26 giugno 2017 alla società Futura srl dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e affittacamere al locale “Mocambo” di Pizzo Calabro. Alcuni giorni dopo, però, con ordinanze del Comune di Pizzo le revoche venivano sospese e con tali condotte sarebbe stato intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a Maurizio Fiumara, Saverio Razionale, Gregorio Gasparro, Francesco Isolabella e all’allora sindaco Gianluca Callipo, quest’ultimo “in conflitto di interessi e in violazione del dovere di astensione”.