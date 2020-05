Scomparsa Pino Canino, Argirò: “Persona di estrema sensibilità e valore”

Era la sezione “quinta E”, del prestigioso Istituto Tecnico Commerciale “Bernardino Grimaldi” di Catanzaro, il luogo in cui è nata la nostra conoscenza e di conseguenza la nostra amicizia con Pino Canino.

Una classe, la “quinta E”, che dopo quasi quaranta anni si è ritrovata e ha mantenuto una vecchia e mai sopita amicizia.

Quella classe che in queste ore l’ha pianto, insieme alla sua famiglia, per la prematura e crudele scomparsa.

Sin dal suo arrivo a Catanzaro, alle scuole superiori, dalla sua amata Cerva, Pino ha dimostrato una predisposizione nello studio e una capacità nel socializzare non comune.

Ne sono testimonianza, la sua brillantissima carriera di Dirigente della Provincia di Catanzaro, sempre orientata a dare risposte concrete ai bisogni della comunità.

I numerosi messaggi di cordoglio e le affermazioni di stima e di affetto che in queste ore gli sono state attribuite da più parti mi auguro diano un po’ di conforto alla famiglia.

Perdere una persona di estrema sensibilità e valore, un dirigente preparato, rigoroso

e appassionato, un uomo delle istituzioni, un amico, un padre e un marito, aggiungo, certo di interpretare il sentimento di profondo cordoglio di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, è un dolore assai difficile da sopportare.

Ci mancherai Pino.

Antonio Argirò

già .Vice Sindaco di Catanzaro