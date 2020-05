Circoli Pd Catanzaro: ‘Centro Covid al Pugliese è la soluzione più razionale’

‘Siamo straordinariamente soddisfatti delle conclusioni cui è giunta la commissione che ha valutato le prospettive della sanità catanzarese per il Covid ma specialmente per dopo il Covid.

Il Commissario Zuccatelli ha tracciato una linea del tutto convincente di potenziamento dei servizi territoriali condizione per un potenziamento della rete ospedaliera, finalmente restituita ai propri compiti, che è stata sostanzialmente accettata da tutti’. E’ quanto affermano in una nota dai circoli Pd di Catanzaro.

‘Siamo ancora soddisfatti – proseguono – del fatto che il Sindaco/Presidente Sergio Abramo si sia convinto che l’idea di un centro di malattie infettive all’ex Villa Bianca fosse piuttosto discutibile e che la Palazzina tra il Pugliese e il Ciaccio sia invece il posto giusto. E siamo soddisfatti che non si parli più di una “casa della salute” al posto del Pugliese e che la nostra proposta di realizzarla all’ex Villa Bianca si sia rivelata del tutto appropriata e concordiamo anche che vi sia realizzato un centro pubblico di riabilitazione’.

‘Sembra finalmente prevalere – affermano ancora – quella che è stata fin dall’inizio la posizione dei circoli cittadini del PD malgrado l’ampio schieramento che sembrava essere di differente parere e che quella posizione coincida sostanzialmente con quella del dott. Zuccatelli di cui pare si stia cominciando ad apprezzare la competenza e l’esperienza.

Crediamo che si tratti del primo passo per accelerare sulla creazione delle Case della salute che noi preferiamo chiamare strutture sanitarie territoriali. Si tratta di strutture capaci di riavvicinare i servizi sanitari ai cittadini assicurando non solo il primo livello (medici di famiglia e medici di guardia) ma anche il secondo (specialisti, diagnostica strumentale) nonché il punto prelievi, la sede del 118 e quant’altro in modo di rappresentare complessivamente la sede della presa in carico dei cittadini con particolare riferimento alla cronicità e al coordinamento dell’assistenza domiciliare. Di questa strutture ce ne vogliono almeno tre a Catanzaro(potenziando quelle già esistenti di Via Acri e via Crotone cui aggiungere l’ex Villa Bianca) e ce ne vogliono tante altre in provincia.

Le risorse che speriamo potranno essere disponibili per migliorare il servizio ai cittadini vicino alle loro case consentendo a tutti di rivolgersi agli ospedali (riqualificati sotto ogni aspetto) solo per le attività chirurgiche e per la grande patologia (Infarto, ictus, tumori).

Se questa strada sarà percorsa, a cominciare dall’avvio delle USCA anche in provincia di Catanzaro, e si continuerà a evitare le soluzioni estemporanee il PD catanzarese sarà pronto a offrire ogni

collaborazione sperando – concludono dal Pd – che un nuovo corso della sanità catanzarese sia da esempio per un sistema sanità per tutta la Calabria’.