A pochi giorni dalla possibilità di poter uscire per fare quattro passi, una signora di 80 anni ha deciso di uscire ed è caduta rovinosamente perché le mattonelle del marciapiede sul quale stava camminando, in via Magenta, erano rialzate e la pavimentazione era sconnessa. L’anziana donna cadendo ha sbattuto con il volto in terra ed ha riportato la frattura del setto nasale.