Rifiuti: l’emergenza interminabile

Come spesso accade in questi casi, la nota stampa che dà notizia dell’incontro tra il presidente della Giunta regionale Jole Santelli e i cinque Prefetti delle province calabresi, tenuto alla Cittadella di Catanzaro sul tema risorgente dei rifiuti, è del tutto evasivo e non circostanziato. Del genere: meno si sa in giro, meglio è. Il comunicato dell’ufficio stampa regionale si limita a dire che “In un clima di grande collaborazione e di cordialità interistituzionale, unitamente alla volontà di portare avanti un percorso di collaborazione, si è affrontato il raccordo sull’emergenza dei rifiuti e si è deciso di dare avvio al monitoraggio periodico delle attività che andranno messe in essere per normalizzarne il ciclo. In questo senso è stato avviato un processo di condivisione più generale degli atti organizzativi, non solo per quel che riguarda la gestione dell’emergenza, nella comune volontà di dare avvio ad un nuovo percorso su una materia così delicata tra la Regione Calabria e le Prefetture calabresi”.

Se la presidente di giunta convoca i cinque prefetti su un tema specifico vuol dire che la situazione merita un’attenzione fuori dall’ordinario. E, in effetti, gli elementi di allerta ci sono tutti. A parte la percezione visiva nella maggioranza dei grandi comuni calabresi, escluso Catanzaro di cui pure parleremo, manifestazioni di allarme provengono da tutta la regione. Basterebbe citare la lettera con cui proprio ieri il vicepresidente vicario dell’Associazione nazionale dei Comuni calabresi Francesco Candia ha rappresentato a Santelli “l’indispensabile necessità di adottare un provvedimento a carattere straordinario per avvalersi ed applicare tutte le soluzioni tecnicamente percorribili che consentano di fronteggiare e superare lo stato di crisi in corso”. Parole che non lasciano adito a dubbi di sorta: la situazione è grave. Ma, certo, non inaspettata. Ancor prima delle elezioni l’eventualità di una crisi del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti era nelle prospettive di qualunque dei candidati che l’avesse spuntata. È toccato a Santelli ed è proprio lei, ancora, a ricevere ieri, per conoscenza, l’esposto che il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha fatto pervenire addirittura alla procura cittadina in cui, dopo avere evidenziato “lo stato di grave emergenza sanitaria in atto a causa della permanenza dei rifiuti sulle strade cittadine, aggravato dall’innalzamento delle temperature in concomitanza con l’emergenza Covid-19” e dopo avere elencato alcune incongruenze e incompatibilità locali, chiede “di procedere ad una riorganizzazione del complessivo sistema dei rifiuti, vigilando sui possibili conflitti d’interesse e rivalutando la delega di funzioni alle Ato, operata dalla precedente amministrazione in maniera non esaustiva ed efficace, considerato che delegare funzioni alle Ato senza la contemporanea realizzazione pubblica degli impianti rimane un esercizio di stile privo di ogni concretezza”. La ricostruzione del sindaco Occhiuto, pur contenendo elementi veritieri, è alquanto approssimativa, in quanto tralascia le responsabilità inerenti alla mancata decennale realizzazione di una discarica pubblica, obiettivo rinviato sine die e ancora neanche intrapreso.

Situazioni imbarazzanti si vivono anche negli altri capoluoghi di provincia: Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia. Catanzaro è l’unica città a non avere problemi. Anzi, per dire il vero potrebbe anche incrementare la disponibilità e la capienza nella discarica di Alli, con opportuni accorgimenti e nell’evenienza, avendo tangibile ristoro dagli altri Ato. L’accorgimento principale è quello normativo, dovendo per forza venire da una ordinanza in capo alla presidente Santelli che possa consentire l’uscita degli scarti di lavorazione da Alli, attualmente stipati per via del blocco dell’impianto di Salvaguardia Ambientale a Crotone. Situazione che, allo stato, impatta, come un domino, sulla raccolta di Vibo che si appoggia necessariamente all’Ato di Catanzaro. beninteso, in situazioni “normali”, non in frangenti emergenziali come l’attuale. Come si è saputo in queste ore, l’ampliamento della ricettività dell’impianto della Sovreco di Crotone è stata oggetto di una proposta di ordinanza preparata dal dipartimento regionale e respinta dalla presidente, che ha anche interessato la procura oltre che, ovviamente, aprire un’indagine interna, per conoscer cosa si sia fatto negli ultimi nove mesi, in dipartimento e altrove, per ovviare alla situazione insostenibile che a luglio 2019 aveva già portato all’adozione di provvedimenti “indifferibili” da parte di Oliverio.

Dopo la riunione con i cinque prefetti, è presumibile che Jole Santelli, preso atto dell’emergenza incombente e non sovrapponibile a quella sanitaria da Covid 19, si veda costretta ad emanare un’ordinanza che ancora una volta toglierà i rifiuti dalle strade come polvere sotto il tappeto. La polvere non si vedrà, ma il problema rimarrà solido, indifferenziato e, finanche, nauseabondo.

