A Sellia le mascherine donate dalla Chiesa Cristiana Evangelica cinese di Prato

Toscana e Calabria : divise dalla geografia, unite dalla solidarietà. Ieri, giovedì 14 maggio 2020, la chiesa evangelica cinese di Prato ha donato 150 mascherine chirurgiche alla popolazione selliese. Un gesto salutato con l’ eloquio delle belle parole dal primo cittadino Davide Zicchinella. Ha detto il consigliere provinciale: “Ringrazio di cuore la Chiesa Cristiana Evangelica El-Shaddai di Catanzaro, che per tramite del suo delegato locale Antonio Amelio ci ha fatto dono di 150 mascherine chirurgiche. Le mascherine sono state fornite dalla Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Prato, ma a Sellia sono arrivate per decisione del delegato locale che ha pensato bene (e di questo pensiero gli sono oltremodo riconoscente) che aiutare le comunità più piccole fosse cosa buona. Amelio, ex dipendente provinciale che vive a Vincolise (frazione di Magisano) ci ha anticipato che se ci saranno nuove forniture da parte della sede di Prato penserà nuovamente a Sellia. Ringrazio ancora Lui e la sua gentile consorte che lo ha accompagnato ieri e con la quale abbiamo avuto i contatti telefonici per aver pensato a Noi. Ne faremo certamente buon uso”.

Quando la solidarietà è lontana dalla retorica, a parlare sono i fatti.

Enzo Bubbo