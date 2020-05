Domenica mattina messa all’aperto al cimitero di via Paglia

Domenica 24 Maggio, solennità dell’ Ascensione del Signore, i ‘viventi in questa terra e nell’altra’, parole del nostro Vescovo Vincenzo, aspettano i loro cari per la Celebrazione della S. Messa alle ore 9:30 all’aperto,nel piazzale interno del Cimitero di via Paglia, in suffragio anche di tutti coloro che,in questo tempo di emergenza sono andati in Paradiso; seguirà la benedizione delle tombe. “La breve sosta nel Camposanto, – dice Don andrea Perrelli cappellano del Cimitero- possa farci sperimentare che uniti vinciamo meglio e ‘caduti in valle oscura’, come recita il salmista, guardiamo in alto, dove ‘ogni attimo è carico d’eterno’.