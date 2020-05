LA STORIA- Marianna, da Borgia alla trincea anti- Covid

“Le paure sono tante ogni giorno ma quando guardiamo i nostri pazienti sappiamo ogni secondo che ne vale la pena”. Marianna Danieli, infermiera di 28 anni originaria di Borgia (Catanzaro), e’ una delle varie storie di operatori sanitari che hanno deciso di lasciare le proprie case e le proprie famiglie per mettersi a disposizione di comunita’ lontane, messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria. A illustrare la testimonianza di Marianna Danieli e’ il Comune di Borgia, che sulla sua pagina facebook, grazie a un’iniziativa lanciata dal sindaco Elisabeth Sacco, raccoglie e racconta le esperienze di quanti – medici e operatori sanitari – sono in prima linea contro il Covid-19. Dopo Enza Procopio, infermiera a Roma ma volata a Bolzano con la Protezione civile, adesso e’ la volta di Marianna Danieli, infermiera calabrese che vive a Formello (Roma) da quasi un anno.

“Per un po’ di tempo ho lavorato in medicina d’urgenza all’ospedale al Sant’Andrea di Roma – racconta Marianna – e poi ho avuto un’altra breve esperienza al Policlinico Umberto I di Roma. Da poco lavoro presso l’Rsa ‘Flaminia’, dove hanno aperto due reparti Covid. Ho deciso di andare a lavorare nella Rsa e di accettare questa sfida anche per il fatto che molti infermieri che erano stati chiamati, o che gia’ lavoravano la, non se la sentivano di accettare di vivere questa esperienza”. Marianna Danieli sostiene che “lavorare dentro un reparto Covid ha i suoi lati negativi” e che “le paure sono tante ogni giorno perche’ in prima linea nell’assistenza” ma – rimarca l’infermiera – quando guardiamo i nostri pazienti sappiamo ogni secondo che ne vale la pena”. Con la pubblicazione della sua storia il Comune di Borgia coglie l’occasione di invitare gli infermieri e tutti gli operatori sanitari a raccontare la propria storia, in attesa della possibilita’ di ringraziarli personalmente in una iniziativa pubblica, sulla propria pagina facebook istituzionale. (AGI)

