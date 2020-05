“Riparti Calabria”, ecco il bonus a fondo perduto per le microimprese

La Regione Calabria, con la pubblicazione dell’Avviso “Riapri Calabria” ha previsto, con un fondo complessivo di 40.000.000 di euro, la concessione di un contributo a fondo perduto destinato a sostenere le microimprese del territorio calabrese, provate dalla crisi socio-economica connessa all’emergenza Covid-19.

Le realtà produttive con sede operativa in Calabria, operanti nei settori indicati dall’Avviso e con un fatturato compreso tra 5 mila e 150 mila euro nel corso dell’anno solare 2019, che abbiano dovuto sospendere la propria attività a seguito dell’emergenza, potranno richiedere un incentivo alla liquidità pari a 2 mila euro. La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma informatica, disponibile sul portale Calabria Europa seguendo le modalità tecniche, le procedure e le tempistiche di seguito indicate:

Fase 1. Il 29 maggio, a partire dalle ore 10,00 e fino alle ore 9,00 del 3 Giugno, si potrà procedere alla registrazione della propria utenza sul portale e alla compilazione di tutte le informazioni richieste per la partecipazione al bando.

Fase 2. Il 3 giugno 2020, a partire dalle ore 10,00 e fino alle ore 18,00 dello stesso giorno sarà possibile inviare le domande precedentemente predisposte ottenendo una ricevuta di ricezione che conterrà l’ordine cronologico di arrivo.

Fase 3. Dal 4 Giugno 2020, a partire dalle ore 10,00 e fino alle ore 12,00 del 8 Giugno 2020 per le domande correttamente inoltrate, dovranno essere caricati sulla piattaforma informatica i documenti previsti.





Le domande devono essere compilate e inviate secondo il modulo di domanda unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4 dell’Avviso. Il modulo di domanda, debitamente compilato, deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo. Le istanze di contributo sono rese nella forma dell’autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto).Gli aiuti saranno concessi alle imprese richiedenti in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La valutazione delle domande di contributo, anche se pervenute prima della chiusura dello sportello operativo, ma non accoglibili per l’esaurimento dei fondi disponibili, sarà effettuata successivamente e solo nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, di decadenze e/o di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.