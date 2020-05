Giudice di pace non riconfermato al terzo mandato: il Tar respinge il ricorso

Ricopre l’incarico per due mandati consecutivi, prima a Catanzaro e, poi, a Chiaravalle Centrale. Si tratta di un giudice di pace che, avendo la riconferma per il terzo mandato, si rivolge al Tar del Lazio contro il Csm e il Ministero della Giustizia per il mancato accoglimento dell’istanza di conferma dell’incarico. Nel caso di specie – come si legge nel dispositivo di sentenza – il Csm ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della mancata riconferma, alla luce di rilievi afferenti alla quantità e qualità dell’attività giudiziaria svolta, richiamando il parere del Presidente del Tribunale di Catanzaro in cui è stato evidenziato che dall’esame dei provvedimenti redatti risultano numerosissime pronunce riguardanti questioni seriali tutte di “irrisorio valore e che hanno comportato uno spropositato contenzioso” anche presso il Tribunale in sede di appello, “non essendo stata disposta la riunione nemmeno in casi di connessione…”; la delibera ha riportato, altresì, il passo del parere in cui si rileva che le “numerosissime sentenze emesse sono state tutte impugnate e già riformate, con inutile aggravio buon funzionamento della giustizia”.

Nella motivazione del provvedimento impugnato viene menzionato, altresì, il parere contrario espresso dal Consiglio giudiziario, con riguardo all’ “allarmante contenzioso di cause seriali pendenti presso l’ufficio … che hanno determinato un sovraccarico di lavoro, per non essere stata disposta la riunione dei giudizi”, e alla circostanza che le sentenze emesse sono state impugnate nella quasi totalità dei casi.

Alessia Burdino